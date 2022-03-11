Президент Владимир Зеленский выступил перед двумя палатами польского парламента, правительством и президентом, и заверил, что победу над Россией украинцы отпразднуют с настоящим братским народом – поляками, сообщает «Украинская правда».

«Считается, что цифра семь приносит счастье – именно столько соседей Бог дал Украине. Приносит ли это счастье нам? Ответ сегодня знает весь мир. А лучше других ее знают 78 украинских детей, погибших от ракет и обстрелов РФ. Соседа, принесшего на нашу землю войну и беду, соседа, который, очевидно, действует без Бога.

Когда есть тот, кто бьет по-зверски, очень важно иметь того, кто подставит плечо. И когда в твой дом ступает нога врага, он протянет руку помощи», — сказал он.