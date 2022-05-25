Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для граждан России, передает ТАСС.

Он указал на необходимость усиления режима контроля за въездом в страну граждан РФ. Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть этот вопрос.

В начале марта Зеленский отменил визы для иностранцев, которые хотят вступить в интернациональный легион территориальной обороны. Вступить в интернациональный легион могут добровольцы из любой страны, кроме признанных на Украине «государствами-агрессорами», к числу которых Киев относит Россию. О создании иностранного легиона территориальной обороны Украины Зеленский объявил в конце февраля.