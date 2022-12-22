Президент Украины Владимир Зеленский, возвращаясь из первого с начала полномасштабной войны зарубежного визита в США, провел встречу с польским визави Анджеем Дудой, об этом сообщает «Европейская правда».

«По дороге домой встретился с другом Украины — президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году», — написал Зеленский в Facebook.

В Офисе президента добавили, что Зеленский и Дуда встретились в городе Жешув, где «обсудили стратегические планы на будущее, повестку дня двусторонних отношений и взаимодействия на международном уровне в следующем году».

«Президенты коснулись широкого спектра тем с акцентом на усилении обороноспособности Украинского государства и гуманитарных вопросах, которые чрезвычайно важны, в частности, для украинских временных переселенцев, которые были вынуждены уехать из Украины, спасаясь от войны», — говорится в сообщении.