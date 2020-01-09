Зеленский объявил 9 января на Украине днем траура в связи с авиакатастрофой в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам рабочего совещания постановил объявить 9 января днем траура в связи с крушением украинского лайнера в Иране.

Об этом сообщается в заявлении, размещенном в четверг на сайте офиса президента.

«С целью чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций», — говорится в сообщении.

8 января авиалайнер Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. (ТАСС)

| 2020-01-09T08:51:32+00:00 9 января 2020, 12:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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