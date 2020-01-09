Зеленский объявил 9 января на Украине днем траура в связи с авиакатастрофой в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам рабочего совещания постановил объявить 9 января днем траура в связи с крушением украинского лайнера в Иране.

Об этом сообщается в заявлении, размещенном в четверг на сайте офиса президента.

«С целью чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций», — говорится в сообщении.

8 января авиалайнер Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. (ТАСС)