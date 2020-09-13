Зеленский объяснил выдвижение бывшего КВНщика на пост главы Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему его партия «Слуга народа» выдвинула бывшего участника КВН Олега Филимонова кандидатом в мэры Одессы. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, Одессу всю жизнь представляли великие писатели, художники, спортсмены, ученые, которые «превратили этот город в жемчужину».

Также украинский лидер выразил мнение, что Одессе нужен мэр – символ честности, культурного лидерства, порядочности, а также известный за рубежом.

«Любят пописывать, что он (Филимонов) какой-то КВНщик. Мне кажется, что это звучит очень обидно, и не слово КВНщик, потому что тот, кто «служил» в КВН, знает, что это очень сложно» — сказал он.

Кроме того, Зеленский отметил, что в команде Филимонова есть бизнесмены, спортсмены и культурные деятели, которые «не дадут в обиду» Одессу.