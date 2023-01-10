Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем потребности Киева в вооружении. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Согласно сообщению Зеленского, во время телефонного разговора с Мишелем он проинформировал президента Евросовета «о ситуации на поле боя и насущных потребностях Украины в вооружении».

В ходе пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между Североатлантическим альянсом и ЕС Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз и страны — члены сообщества выделили уже €50 млрд помощи Украине.