Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевые действия с Российской Федерацией замедлились зимой. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его словам, конфликт с самого начала «выглядел не очень хорошо», а зима его и вовсе замедлила.

«Все устают — природа, люди и, слава Богу, враг тоже», — заявил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что замедлились и боевые действия на востоке страны.

Зеленский добавил, что Украина «стоит твердо и решительно», а также выразил благодарность украинским солдатам.