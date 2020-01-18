Зеленский не принял отставку Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс.

«Я получил от вас заявление сегодня об увольнении <…> Вы знаете, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству», — сказал Зеленский на встрече с Гончаруком, видеоролик которой в пятницу размещен в телеграм-канале офиса президента.

Свое решение в разговоре с премьером президент пояснил тем, что «сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически». Кроме того, по его словам, премьер-министр и правительство получили большой кредит доверия от населения, за который еще «не рассчитались».

Зеленский также не исключил, что в составе кабинета министров могут произойти изменения. «Нам, наверное, будет сложно прощаться с кем-то из них [министров], кто не сможет работать на ту или иную зарплату, которую вы им предложите. Даже если будет сложно с ними прощаться, придется прощаться», — сказал Зеленский.(ТАСС)