Зеленский назвал вакцину от коронавируса вопросом геополитики

Зеленский также проинформировал президента Еврокомиссии о том, что выделенных в рамках фонда COVAX препаратов не хватит для прививки в 2021 году критически необходимой прослойки населения. Он призвал Европейскую комиссию к более активному участию в переговорном процессе между Украиной и производителями вакцин для ускорения поставок препарата в страну.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны есть возможность поставить Украине вакцину от коронавируса, но нужен запрос от властей. Однако Киев отказался использовать российский препарат от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявлял, что был бы против применения препарата российского производства и назвал его «гибридным оружием» России против Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль обосновал отказ Киева от «Спутник V» тем, что вакцина не прошла третью стадию клинических испытаний. Глава государства Владимир Зеленский, в свою очередь, призывал соотечественников ждать «настоящую вакцину» из Европы. При этом он признавал, что не может объяснить украинцам отказ от российского препарата, потому что больше предложить людям нечего.