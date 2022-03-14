Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложными переговоры российской и украинской делегаций.

В опубликованном в понедельник видеообращении Зеленский сказал, что украинцам «нужно держаться», чтобы прийти к миру с гарантиями безопасности для страны.

«Чтобы положить это на бумагу в переговорах, сложных переговорах. Сегодня уже началась видеовстреча делегаций, она продолжается. Все ожидают новостей вечером, вечером обязательно доложим», — заявил он.

Переговоры делегаций России и Украины проходят в понедельник в онлайн-формате. Как сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, стороны представили свои уточненные позиции.