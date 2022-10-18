Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обращение России за военной помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства.

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.

«Сам факт обращения России к Ирану за такой помощью является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран, чтобы получить довольно простые дроны и ракеты», — отметил президент.

По его мнению, стратегически это России все равно не поможет, а лишь дополнительно докажет миру, что «Россия на траектории своего проигрыша пытается втянуть в свои сообщники в терроре еще кого-то».

«Обязательно обеспечим соответствующую международную реакцию на это. Но сейчас на тактическом уровне за счет иранских дронов у террористов еще могут возникать определенные надежды, какие-то там расчеты, новые иллюзии — все это развалится, как и предыдущие их расчеты. 237 дней этой войны доказывают, что мы способны найти ответ на любые угрозы, если действуем вместе — все украинцы и все народы свободного мира», — подчеркнул Зеленский.