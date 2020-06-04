Зеленский нарушил карантин и заскочил в кафе

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил самоизоляцию и посетил кафе в Хмельницком. Соответствующую фотографию опубликовал офис главы государства в Instagram.

«Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, оправляемся потихоньку от коронавирусной эпидемии», — подписан пост.

На фотографии Зеленский и несколько мужчин сидят за столиком в кафе и пьют кофе. На Украине рестораны и кафе откроются для посетителей 5 июня.

В стране коронавирусом заразились 24 823, выздоровели 10 440, умерли 735 пациентов.