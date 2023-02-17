Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудили в Киеве перспективы создания в Гааге спецтрибунала по российской агрессии.

«Нидерланды стали лидером международного расследования военных преступлений РФ. Мы обсудили перспективы создания спецтрибунала в Гааге по преступлениям России. И ожидаем открытия соответствующего офиса, создания репарационного механизма», — сказал Зеленский на пресс-конференции после переговоров с Рютте.

Премьер Нидерландов, в свою очередь, отметил, что его страна создает «международный центр для прокурорских действий по агрессии».

«Там собираются доказательства, документируются преступления», — сказал он.

«Мы хотели бы, чтобы трибунал был в Гааге. Первый офис мог бы быть в Евроюсте. Важно, чтобы мы работали над этим, но это долгий процесс, требует много усилий. Мы изучаем разные варианты, мы готовы дать площадку. Мы не сами принимаем решения, нам нужны консультации с партнерами», — сказал Рютте.