Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании «Байкар» Халюком Байрактаром, сообщает пресс-служба украинского президента.

Основное внимание собеседники уделили дальнейшему сотрудничеству Украины с компанией с целью усиления обороноспособности украинской армии.

Стороны также обсудили подробности строительства завода «Байкар» в Украине и производство новой продукции с использованием украинских комплектующих.

Владимир Зеленский высоко оценил вклад Халука Байрактара и его компании в увеличение мощности украинских Вооруженных Сил в борьбе с агрессором и вручил ему орден «За заслуги» I степени.

«Каждый в Украине знает, что такое «Байрактар», знает вашу компанию. Благодарю вас, благодарю Президента Эрдогана за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией», – сказал Глава государства.