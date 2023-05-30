Президент Владимир Зеленский намерен добиваться запуска в Украине завода британской оружейной компании BAE Systems – производителя танков Challenger 2 и гаубиц М777. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Сегодня Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с представителями компании – исполнительным директором Чарльзом Вудберном, управляющим директором Геби Костиган и директором по сотрудничеству с Украиной Кристианом Сиаром. Предварительно договорились об открытии офиса BAE Systems в Украине, а в перспективе Зеленский хочет запустить ремонтные и производственные мощности компании в Украине.

«Мы заинтересованы в прямых отношениях с вашей компанией, без каких-либо посредников – не только сейчас, но и на дальнюю перспективу. Мы готовы стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции вашей компании и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем сейчас», – заявил Зеленский.