«Хорошо, что из России приходят сигналы об окончании войны. Мы не видели их два года. Планы оккупировать Украину на три дня и сменить власть не осуществились. Мы не можем доверять России после этой кровавой войны. Мы не храним секретов, мы их открыто заявляем».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Касаясь вопроса о том, идти ли на какие-то уступки ради мира на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, Зеленский отметил, что в настоящее время страна находится в состоянии войны: «После этой войны мы не хотим еще одной войны. Безопасность Украины должна быть обеспечена в соглашениях».

Он подчеркнул, что у Украины хорошие отношения с Польшей: «В Польше проживает большое количество граждан Украины. Наши соотечественники также живут в Румынии и Молдове. У нас хорошие отношения с другими соседями. Во время войны мы узнали, кто друг, а кто враг».

Зеленский подчеркнул, что за время войны народ стал более сплоченным: «Мы на 100 процентов знаем, что победим, но не знаем, когда это произойдет. Наши дипломаты пытаются принести мир в регион».