В Организации Объединенных Наций подтвердили, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и женой украинского президента Владимира Зеленского Еленой. Об этом сообщается на сайте ООН.

«Генеральный секретарь встретился сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, первой леди Украины Еленой Зеленской», — сказано в сообщении.

Отмечается, что генсек и премьер обсудили ситуацию в Украине, права человека и ядерную безопасность в стране, а с Зеленской был поднят вопрос о «защите украинских женщин и детей, пострадавших от войны».

Ранее стало известно, что супруга президента Украины Елена Зеленская прибыла в ООН, где проходит 77-я сессия Генассамблеи ООН. Сам глава Украины ехать в Нью-Йорк отказался. Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить на заседании дистанционно. (Газета.Ру)