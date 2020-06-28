Здание парламента Кыргызстана закрыли на дезинфекцию

Здание, в котором находится парламент и аппарат президента Киргизии, закрыто на дезинфекцию после обнаруженных случаев COVID-19.

Как передает РИА Новости в субботу республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«Белый дом закрыт на дезинфекцию на два дня — субботу и воскресенье», — заявил представитель штаба.

Ранее пресс-служба президента страны сообщила, что коронавирус был выявлен у 17 сотрудников аппарата президента. Также около 10 случаев инфицирования — среди депутатов и работников парламента. Кроме того, инфекцию нашли у 26 сотрудников аппарата правительства.