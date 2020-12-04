Заявление глав трех государств следует превратить в международный закон силой решения Совбеза ООН

В ответ на провокационные слухи о том, что армянам Нагорного Карабаха будут розданы паспорта граждан РФ, о том, что русский язык станет вторым государственным в «НКР», и об использовании Ходжалинского аэродрома (Степанакертского аэропорта) Россией – Баку начал делать свои заявления.

Глава азербайджанского МИД подтвердил намерение власти реинтегрировать армян Карабаха, а также заявил, что в Карабахе начинается новый, постконфликтный период.

«Азербайджан решительно настроен на реинтеграцию армянских жителей нагорно-карабахского региона в наше политическое, социальное и экономическое пространство, гарантируя им все те права и свободы, которыми обладают все граждане Азербайджана, независимо от этнического происхождения», — сказал Джейхун Байрамов.

Сразу вслед за этим Минюст АР заявил, что город Ханкенди входит в юрисдикцию Управления юстиции Карабахской региона Азербайджана.

Помимо Ханкенди, в ведении Управления находятся города Шуша, Зангилан, Ходжавенд, Ходжалы, Губадлы, Лачинский, Агдамский, Джебраил-Физулинский и Кяльбаджарский районы.

А днем ранее Комиссия федерального парламента Бельгии по иностранным делам одобрила резолюцию, осуждающую «агрессию Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе и призывающую к скорейшему определению окончательного статуса» этой территории.

Что это всё означает? Возможно, идет подготовительная риторическая война за будущее части НК, находящейся под контролем России. Но что будет дальше, есть ли у Азербайджана какие-то козыри, чтобы отстоять свою территориальную целостность? Может, создание турецкой военной базы в Карабахе стало бы весомым аргументом для прекращения всей этой армянско-российской провокационной риторики?

Ситуацию комментируют для # известные азербайджанские аналитики.

Депутат ММ Расим Мусабеков:

— Политико-дипломатическая возня и сопровождающие все это информационные вбросы и кампании продолжатся. Удивляться этому не стоит. Мы лишили многие центры силы и державы такого инструмента геополитического влияния и манипулирования как карабахский конфликт, разгромив армянские оккупационные силы и освободив три четверти территории ранее контролировавшейся армянской армией.

Понятно, что эти же силы в лице РФ и западных покровителей армян будут пытаться всячески реанимировать конфликт, пусть и в иной конфигурации, используя тот огрызок территории, на которой остались карабахские армяне под охраной российского миротворческого контингента.

Всё это — предполагаемая раздача российских паспортов и придание какого-то статуса русскому языку – заявляется, чтобы «напугать» нас, сделать сговорчивыми для реанимации посредничества сопредседателей МГ и возобновления диалога по статусу для карабахских армян и прочих армянских хотелок.

В этом же ряду принятие парламентами Франции, Бельгии, возможно и иных враждебных Азербайджану и Турции государств, резолюций.

Нужно сохранять хладнокровие, парировать эти и будущие наскоки и последовательно гнуть свою линию. Выдержка, правильное использование результатов победы нашей армии, поддержки братской Турции и других дружественных стран, использование преимуществ нашего геополитического положения, финансовых ресурсов и иных преимуществ позволят нам шаг за шагом обеспечить достижение поставленной цели. А она – в полном и безусловном восстановлении юрисдикции Азербайджана на всей территории, включая и анклав Карабаха, в котором остались армяне.

Когда похоронят и оплачут погибших, выздоровеют раненые, начнем диалог и с ними — для разъяснения возможности и перспектив совместного проживания в условиях безопасности и финансовой поддержки нашего государства.

Политолог Зардушт Ализаде:

— Вопрос очень сложный. Наше общество, все еще опьяненное эйфорией грандиозной победы, пока не способно осознать и понять сложность этой проблемы.

Азербайджану следует легитимизировать юридически легковесный документ под названием «Заявление глав трех государств», для чего его следует превратить в международный закон силой решения Совбеза ООН. Следует разработать и утвердить подробный регламент деятельности миротворческих сил РФ, описать каждый шаг и каждое действие, расписать полномочия и способ контроля над исполнением обязанностей сторон.

Необходимо снять запрет на деятельность ячеек гражданского общества Азербайджана, Армении и Европы в регионе конфликта, дать старт миротворческой деятельности по примирению народов. Надо начать оказывать необходимую материальную и административно-техническую поддержку армянскому населению Карабаха силами властей Азербайджана. Надо ускорить ратификацию Цюрихских протоколов по нормализации турецко-армянских отношений, включая открытие границ. Надо ускорить открытие азербайджано-армянских границ и позволить простым гражданам начать торговлю.

Сейчас мы отдали армян Карабаха на откуп русским военным и разведывательным властям. Представляют ли себе власти Азербайджана их истинные намерения? Они пришли творить мир или укреплять русский плацдарм в Карабахе?

Что касается турецкой военной базы… Спросите себя, на что она нужна? Если для того, чтобы противостоять 2 тыс. русских войск, то тогда на что нужна 100-тысячная армия Азербайджана?

Я полагаю, что для решения вопросов достаточно просто говорить, обсуждать проблемы, делать упор на закон, на право. Полагаю, что и Турция не горит желанием воевать с Россией, да и Россия не стремится к войне.