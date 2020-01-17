Завтрашний день пройдет преимущественно без осадков

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 18 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, возможен туман.

Однако ночью и вечером в отдельных местах есть вероятность дождя. В течение дня будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 769 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых местах ожидаются дожди, в горных территориях — снег, временами возможен туман. Будет преобладать западный ветер, скорость которого днем местами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.