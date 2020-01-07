Завтра в Стамбуле будет введен в строй «Турецкий поток»

Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» пройдет в Стамбуле завтра, 8 января, сообщает Агентство Анадолу.

В церемонии в конгресс-центре «Халидж» примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин.

Строительство газопровода «Турецкий поток» от российской Анапы до турецкого поселка Кыйыкей, состоящего из двух ниток протяженностью 935 километров каждая, завершено.

Также завершено строительство приемного терминала в Кыйыкее и компрессорной станции «Русская» в Анапе.

«Турецкий поток» готов к транспортировке газа.

Проект «Турецкий поток» предусматривал строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее — к границе с Грецией.

Первая нитка трубопровода предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — на рынки стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Мощность прокачки каждой нитки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.