Обнародована погода на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове пройдут дожди, утром прекратятся, днем в основном без осадков. Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем-7-9° тепла.

В Баку ночью составит 5-7° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм ртутного столба до 764 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 22 декабря на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами снег, туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 2-6° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.