Обнародован прогноз погоды на 15 февраля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 0- 2° тепла, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм.рт. ст. Относительная влажность 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами возможны осадки, снег.

Временами туман, западный ветер в отдельных местах усилится.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 14-19° мороза, днем 3-8° мороза.

Ночью и утром на дорогах в горных районах ожидается гололедица.