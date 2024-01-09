Обнародован прогноз погоды на 10 января.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В течение дня временами пройдут осадки, днем осадки местами могут перейти в мокрый снег. Вечером осадки постепенно прекратятся. Сильный северо-западный ветер днем ослабнет.

Температура воздуха днем и ночью составит 3-7° тепла, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм рт. ст. до 765 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами пройдут осадки, ожидается мокрый снег и снег, местами сильный. Временами туман. Умеренный западный ветер ночью и утром местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 0-5° тепла, днем 5-9° тепла, в горах ночью и утром 0- 5° мороза.