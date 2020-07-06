Завтра в Баку воздух вновь прогреется до 38 градусов

7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть южный ветер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-24, днем 34-38 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 36-38 градусов тепла.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 24-25 градусов тепла.

7 июля в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, местами ливни, град. Утром в горах будет туман, в некоторых местах будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 35-39, в горах ночью 15-19, днем 23-28 градуса тепла.