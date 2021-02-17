Завтра в Баку ожидаются снег и сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 18 февраля с перерывами будет идти мокрый снег и снег, сильный северо-западный ветер к вечеру несколько стихнет

Как передает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью будет близка к нулю, местами составит один градус мороза, утром — до 2 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.

В регионах Азербайджана в четверг ожидаются осадки, местами пойдет снег, временами сильный.

Местами возможен туман, западный ветер будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 0-4, днем — 4-7 градусов тепла, в горах ночью — 5-10, днем — 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.