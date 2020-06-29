Завтра в Баку ожидается до 30 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков, ожидается южный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На Абшеронском полуострове ночью — 18-22, днем — 27-31, в Баку ночью — 19-21, днем — 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью — 65-75, днем — 54-55 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль и Шихово) – 23-24 градуса тепла.

К вечеру в некоторых северных и западных районах страны ожидаются грозовые дожди, град. Ветер восточный, с усилением.

Ночью — 15-20, днем — 30-35, в горах ночью 9-14, днем — 18-23 градуса тепла.