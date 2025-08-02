В Баку и на Абшеронском полуострове 3 августа ожидается солнечная погода без осадков.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Северо-западный ветер утром сменится на юго-восточный. Температура воздуха ночью составит 23-27 градусов, днем поднимется до 35-39 градусов, а в некоторых районах приблизится к отметке в 40 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 756 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-75% ночью и снизится до 35-40% в дневное время.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град, а ночью и утром — туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит 23-28 градусов, днем достигнет 36-39 градусов, а в некоторых местах поднимется до 41 градуса. В горных районах ночью ожидается 15-20 градусов, днем — 28-33 градуса тепла.