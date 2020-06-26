Завтра в Баку осадков не ожидается

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, 27 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-22, днем 25-29 градусов тепла, в Баку ночью будет 19-21, днем 26-28 градусов тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 50-60%.

Преобладающий на пляжах Абшерона временами усиливающийся северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный.

Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и Загульбе составит 21-22 градуса тепла, в Тюркане, Говсаны, на Сахиле и Шихово 23-24 градуса тепла.

27 июня в районах Азербайджана ожидаются грозы, переменные осадки, местами осадки примут интенсивный характер, возможен град. В отдельных местах скорость восточного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 29-32 градуса тепла, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла. Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 27 июня на Абшеронском полуострове ожидается слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.