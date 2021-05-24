Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, пасмурная погода, ближе к ночи местами дожди, порывистый северо-западный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-19, днем — 24-29, в Баку ночью — 16-18, днем — 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 65-75%, днем — 45-50%.

Завтра днем в ряде северных и западных районов Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, вечером — ливни, град, утром местами прогнозируются туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20, днем — 29-34, в горах ночью — 10-15, днем — 17-22 градуса тепла.