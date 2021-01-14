Завтра в Баку будет туманно и ветрено

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, 15 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Ночью и утром местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным ветром, который временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

15 января в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-7, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 3-7 градусов мороза, днем 0-3 градусов тепла.

15 января в Баку и на Абшеронском полуострове умеренный юго-западный ветер сменится временами усиливающимся северо-западным ветром, что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.