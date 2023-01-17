Обнародован прогноз погоды на 18 января.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами возможен слабый туман, морось.

Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем — 7-9° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 773 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью — от 3°мороза до 2° тепла, днем — 6-10° тепла, ночью в горах — 5-10° мороза, днем -от 3°мороза до 2 ° тепла.

Ночью и утром в горных районах дороги покроет гололед.