Объявлен прогноз погоды на 15 ноября.

Как передает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Однако ночью и утром в некоторых местах возможен дождь. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 8-10°, а днем 14-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 770 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

15 ноября в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но ночью и утром в некоторых восточных районах возможны осадки. Утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.

В то же время Национальная гидрометеорологическая служба предупреждает о том, что в стране, начиная с 16 ноября ожидается нестабильная погода, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, ночью и утром местами на полуострове до 30-35 м/с. Временами возможны осадки. По сравнению с предыдущими днями температура понизится на 4-7 градуса.

Начиная с восточных районов Азербайджана, с вечера 15 ноября до вечера 16 ноября в регионах ожидается нестабильная погода, временами дожди, местами ливни, в горных районах возможен снегопад. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 28-33 м/с. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха понизится на 4-7 градуса. Ожидается повышение уровня воды в реках.