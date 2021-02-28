Завтра в Баку будет дождь, в некоторых районах – снег

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 1 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно. Днем местами ожидается моросящий дождь. Ночью и утром местами будет слабый туман.

Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 4-6 градусов тепла, днем 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

1 марта в районах Азербайджана ожидаются временами осадки, местами снег, в отдельных районах интенсивный. В некоторых местах будет туман. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 0-4 градуса тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 3-5 градусов мороза, в высокогорье 5-10 градусов мороза, днем 0-3 градуса мороза.