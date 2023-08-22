Обнародован прогноз погоды на 23 августа.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный.

Температура воздуха составит ночью 21-26°, днем 33-38° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-65%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 23-28° тепла.