Завтра в Азербайджане сохранится жаркая погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в пресс-служба Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Днем юго-западный ветер сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-26, днем 34-39, в Баку ночью 23-25, днем 37-38 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность — ночью 60-70, днем 25-35 процентов.

На пляжах Абшерона юго-западный ветер сменится умеренным северо-западным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 26-27 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако к вечеру в отдельных северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, местами ливни, град. Днем в отдельных местах усиливающийся западный ветер.

Ночью 20-25, днем 34-39, в горах ночью 14-19, днем 22-27 градусов тепла

На Абшеронском полуострове завтра сохранится жара, некомфортная, главным образом, для метеочувствительных людей.