Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Обнародован прогноз погоды на 22 июня.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшероне синоптики обещают переменчивую погоду, преимущественно, без осадков, утром местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 20-24, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 32-34 градусов тепла. Относительная влажность воздуха составит 60-70 % ночью и 50-60 процентов днем.

Температура воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и в Загульбе составит 21-22 градусов тепла, в Тюрканах, Говсанах, на Сахиле и Шихово 23-24 градусов тепла.

В районах будет, преимущественно, без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, местами проливные дожди. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 35-39, в горах ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла.