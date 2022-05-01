Объединенная оппозиции Армении собирается установить палатки и ночевать на площади Франции в центре Еревана, а в понедельник начнет масштабные акции гражданского неповиновения. Об этом заявил на митинге в воскресенье вице-спикер парламента, представитель правления партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

«Дорогие соотечественники, мы все останемся на площади Франции, через некоторое время здесь установят палатки. Завтра утром в 08:30 мы начинаем масштабные акции неповиновения. Приносим извинения горожанам, но особенно по центру города ни одна машина не должна ездить. Через несколько дней мы добьемся отставки [премьер-министра] Никола Пашиняна», — сказал он.

Оппозиционеры заблокировали прилегающие к площади улицы, произошло несколько стычек с полицией. (ТАСС)