Минобороны России объявило о проведении в субботу, 19 февраля, ядерных учений под руководством президента Владимира Путина.

Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям будут привлечены Южный военный округ, а также корабли Северного и Черноморского флотов.

В рамках учений планируется проверить готовность военного управления, боевых расчётов, экипажей и надёжность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщает Минобороны.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Москва перенесла плановые ядерные учения с осени на февраль. Собеседники издания расценили это как предостережение НАТО и связали с вероятным вторжением России на территорию Украины.