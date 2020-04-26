Завтра погода в Азербайджане прогреется до 25 градусов

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром будет туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-12, днем — 17-20 градусов тепла, в Баку ночью — 10-12, днем — 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность — 70-80 процентов ночью, 40-45 процентов днем.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются дожди. Местами туман. Ночью и утром будет туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 5-10, днем — 20-25 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

| 2020-04-26T13:49:01+00:00 26 апреля 2020, 15:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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