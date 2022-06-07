Президент Венесуэлы Николас Мадуро по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана посетит Турцию с официальным визитом 8 июня. Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции.

В ходе переговоров лидеров двух стран планируется обсудить весь спектр двусторонних турецко-венесуэльских отношений.

Стороны также рассмотрят шаги по дальнейшему развитию сотрудничества между Анкарой и Каракасом.

Президенты Турции и Венесуэлы обменяются мнениями и по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. (Анадолу)