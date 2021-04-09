Завтра на Абшероне будет ветрено

10 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 12-14, днем 15-18 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но в некоторых северных и западных районах ожидаются временами дожди, грозы, град, в высокогорье снег. Ночью и утром местами будет туман, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 11-16, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 13-18 градусов тепла.

10-11 апреля на Абшеронском полуострове ожидается временами усиление хазри, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.