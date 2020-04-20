Завтра главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу по видеосвязи

Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шефером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршиком по видеосвязи.

Как передает Report, на встрече стороны обсудили пути продвижения процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на фоне борьбы с с пандемией COVID-19.

Участники встречи договорились провести встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении 21 апреля при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

| 2020-04-20T21:33:50+00:00 20 апреля 2020, 21:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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