Проведены подготовительные работы к открытию детсадов с 15 февраля

В связи с улучшением санитарной ситуации в результате мер, проводимых в последнее время в стране против пандемии коронавируса, с 15 февраля государственные и частные детские сады города Баку продолжат свою деятельность.

Как сообщает пресс-служба Исполнительной власти города Баку, управление дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку проводит соответствующие подготовительные мероприятия, так как деятельность детских садов возможна только с учетом текущей ситуации и соблюдения соответствующих санитарно-гигиенических норм.

В связи с этим во всех садах, находящихся в подчинении Управления, проведены дезинфекционные работы. Воспитатели и обслуживающий персонал детских садов проводят уборку, лечебно-профилактическую работу. Персонал проинструктирован о том, как работать в текущих условиях.

Все детсады обеспечены медицинскими масками, перчатками, приборами, измеряющими температуру, дезинфекционными растворами. На входе в каждый детсад установлен дезинфектор, будет измеряться температура у персонала и детей. В конце недели во всех детсадах будет проводиться дезинфекция.

В преддверии открытия детсадов прошли совещания в формате видеоконференции под председательством главы аппарата ИВ Баку Эльгина Габибуллаева с участием заведующих детсадами.