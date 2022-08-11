Одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению главы государства на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, является строительство новой автомобильной дороги в объезд города Лачын.

Как сообщает Report, проводимые Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана строительные работы уже завершены.

Все строительные работы были выполнены в соответствии с составленным графиком и с соблюдением технологической последовательности.

Общая протяженность новой автодороги составляет 32 км (10 км от него находится на территории Армении). По проекту ширина проезжей части двухполосной автодороги составляет 7-10.5 метров, ширина дорожного полотна — 12-15 метров, ширина обочин — 2х2,5 (5 м).