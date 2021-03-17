«Затулину хватает наглости отрицать геноцид, виновники и свидетели которого живы»

15 марта в Москве состоялась международная конференция под названием «Геноцид и Первая мировая война. Международные договоры. Исторические параллели». Она была организована Департаментом национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы и Союзом армян России (САР).

На конференции, в частности, выступили зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, руководитель Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая, политолог, декан факультета МГУ Виталий Третьяков, профессор МГИМО Андраник Мигранян. По словам главы САР Ары Абрамяна, в ней приняли участие учёные, историки, политологи, политики, общественные деятели, журналисты, студенты, а также руководители более 50 региональных отделений САР.

Руководитель Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая заявила, что раз в сто лет у Турции появляется соблазн укрепить свое геополитическое положение: «Большевики отдали Турции часть территории Российской империи, и сегодня мы пожинаем плоды политики большевиков начала 20 века».

Первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин заявил, что России ни в коем случае нельзя обманываться на сладкие речи из Турции. Нужно смотреть правде в глаза и не дать «себя кинуть».

По мнению российского депутата, тема «геноцида» порождает проблему не только исторической вины и покаяния, но и проблему, которая относится непосредственно к России. Дело в том, что в мире сейчас масса спекуляций и желаний приписать слово «геноцид» любому преступлению, акту, который происходит во взаимоотношениях между народами и государствами.

«Мы слышали о т.н. «голодоморе», мы слышали о Ходжалы во время событий в Нагорном Карабахе. Но у геноцида есть системные определения. Это документальное подтвержденные акты, решения об уничтожении целого народа. Ничего подобного в случае с «голодомором» или с Ходжалы не было», — сказал Затулин.

Политик заявил, что сегодня вовсе не призывает разрывать отношения с Турцией или Азербайджаном, однако нужно давать правильную оценку историческому прошлому.

А посол Армении в России Вардан Тоганян отличился порцией лживых заявлений, направленных конкретно против Азербайджана. По словам армянского дипломата, мир молчал при истреблении мирного населения Карабаха, при применении запрещенного оружия и уничтожении городов и сел.

Посол убежден, что армянское государство должно сегодня разработать правильную, эффективную внешнюю политику на фоне новой геополитической конфигурации в регионе.

Конечно, никакого «истребления народа» никогда не было, а вот призадуматься, проанализировать, и разработать правильную внешнюю политику – это Тоганян, конечно, прав. Вопрос только, как он толкует у себя в голове эти верные в общем выводы. Весьма сомнительно, что он мыслит в верном направлении, иначе не стал бы вновь обвинять Азербайджан и Турцию в столь фантастических грехах.

Однако важнее всего тут оценить уровень, на котором была представлена на этом мероприятии Россия. Требует ли это мероприятие конкретной реакции Баку? Например, свой ответ на проведение такой конференции, и на прозвучавшие там выступления мог бы дать посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу.

Эти моменты прокомментировал # известный политэксперт, депутат парламента Расим Мусабеков:

— Я не считаю, что этому сборищу следует придавать такое значение, и даже представлять известные тенденциозные взгляды лиц, либо принадлежащих к армянскому этносу, либо имеющих имидж давних армянских лоббистов. Полагаю, что не то что политическое значение, но даже информационный резонанс в российском общественном мнении оно не вызовет, а в мире его и вовсе не заметят.

Поражают фарисейские обвинения российских участников в адрес Турции. Коль решили разглагольствовать о «геноциде», то вспомнили бы тотальное истребление адыгов и черкесов с последующим изгнанием оставшихся в живых в Турцию в XIX веке, истребление и депортацию балкарцев, карачаевцев, чеченцев, ингушей, крымских татар, совершенных уже в ХХ веке. Затулину хватает наглости отрицать геноцид, совершенный армянскими бандитами при содействии советской военщины из состава 366 полка, то есть преступление, виновники и свидетели которого живы, а рассуждает о событиях столетней давности. Но репутация этого одиозного депутата российской Госдумы, как, впрочем, и других участников проармянского шабаша, известна. Придавать этому значение и реагировать нашему послу Поладу Бюльбюльоглу, возможно, излишне. Скорее здесь, если и будет сочтено целесообразным, должно возвысить голос диппредставительство Турции в РФ, а с нашей стороны солидарно поддержать его.