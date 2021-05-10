Застройщики лидируют среди нарушителей земельного законодательства

Львиная доля нарушений земельного законодательства приходится на долю так называемых «нахалстроев» — жилья, отстроенного гражданами в нарушение действующего законодательства. Проблема документации таких домов стоит сегодня очень остро, поскольку отстроенное в неположенных местах, оно нуждается в своего рода «амнистии».

О серьезности сложившейся ситуации говорит отчетность Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики. Ведомство информирует, что только за первый квартал этого года земельными инспекторами было выявлено 607 случаев нарушения земельного законодательства и по этим фактам составлено 354 административных протоколов.

Примечательно, что на столицу пришелся 191 случай нарушения земельного законодательства. В Хазарском и Бинагадинском районах главного города страны выявлены факты строительства индивидуальных жилых домов на земельных участках промышленного, транспортного, коммуникационного и пр. назначения. Констатируются случаи захвата земель, относящихся к охранной зоне коммуникационных линий.

На сегодняшний день это острейшая проблема, поскольку строительство на этих территориях жилых домов и деловых объектов запрещено. Однако подобные случаи зафиксированы за отчетное время в Сабунчинском, Сураханском и Хазарском районах Баку. Абшеронский район изобилует нарушениями, связанными с застройкой под жилье главным образом земель сельскохозяйственного назначения. Сообщается, что в нескольких населенных пунктах Абшерона частные дома отстроены на переданных гражданам долевых (пахотных) землях.

По выявленным фактам проинформированы правоохранительные органы, говорится в сообщении государственной службы.

В свете сложившихся реалий, а также стартовавших в стране процедур регистрации незаконно отстроенного индивидуального жилищного фонда, специалисты говорят о необходимости изучить этот вопрос и по возможности изменить назначение земель с массово отстроенными там жилыми строениями. Тем более, что разработка процедур регистрации незарегистрированных домов, инвентаризация которых была начата несколько лет назад, заметно оживилась в текущем году.

По имеющимся оценкам, порядка 60 тыс. не задокументированных жилых домов расположены сегодня на неподлежащих для жилищного строительства и даже опасных для проживания территориях, заметил # депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов. Речь идет о домах, отстроенных под высоковольтными линиями электропередач, а также в районах, прилегающих к газовым коммуникациям, и нефтяных территориях, говорит он. Масса частного жилья находится на непредназначенных для этого землях сельскохозяйственного назначения.

По мнению депутата, решение проблемы с оформлением таких домов нуждается в компромиссном подходе: «Скажем, если большое количество жилых строений расположено компактно на земельном участке сельхозназначения, в этом случае целесообразно просто изменить целевое назначение таких земель. Небольшое количество отстроенных домов – повод к поиску индивидуальных подходов. Нередки случаи, когда дома расположены под высоковольтными линиями электропередач. Эту проблему можно вырулить, если имеется возможность проложить эти линии под землей».

По предварительным оценкам, в Азербайджане насчитывается до 500 тыс. недокументированных жилых построек и 400 тыс. из них находятся в Баку и его окрестностях. Специалисты предлагают воспользоваться российской моделью документирования. Владельцы незарегистрированного жилья могут получить право собственности за относительно низкую государственную пошлину. Это также важно с точки зрения увеличения налоговых платежей. С этой точки зрения, подготовка концепции документирования незарегистрированного жилья с последующим оформлением таких домов имеет серьезное экономическое значение.