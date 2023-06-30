Продавцы стройматериалов в столице говорят о застое на этом рынке. Спрос на данный товар упал, покупателей мало, хотя, казалось бы, лето – самая пора для строительства и ремонта.

Исполнительный директор Ассоциации риэлторов и строительных компаний, специалист по вопросам недвижимости и строительства Эльнур Азадов заявил в беседе с #, что этот летний сезон отличается от прежних лет. Даже 2021-2022 годы в этот период были успешнее для рынка стройматериалов.

По его словам, безусловно, граждане нуждаются в улучшении жилищных условий, приобретении квартир. Известна статистика, какое количество семей создается ежегодно, соответственно, спрос на жилье всегда был, есть и будет. Тем более, что в нашей стране высокий уровень рождаемости и высокий уровень урбанизации. С повышением стоимости строительных материалов в последние годы строительные компании повлияли на рынок недвижимости. Идентичная ситуация была в 2006 году, когда арматура резко поднялась в цене от 600 до 1000 манатов за тонну. Правда, в то время условия для строительных компаний не ужесточились. Однако одно лишь повышение цен на арматуру стало причиной того, что цены на недвижимость пошли вверх. В то время цены выросли на 20-25%.

«Говоря о последних трех годах отмечу, что в связи с ростом стоимости строительных материалов, ужесточением нормативов строительных компаний, приездом мигрантов из Украины и России, уменьшением старого жилого фонда, где были более дешевые квартиры на аренду, цены на жилье стали расти. И часть граждан, которые планировали купить квартиру, для чего делали сбережения, направили свои средства на ипотеку. А часть – решила вложиться в земельные участки.

Объем инвестиций в недвижимость перешел в ипотеку и земельные участки.

Например, в Баку в зоне Батамдар, где было много таких свободных участков, сейчас предложений стало мало. Та же ситуация в зоне Шихово, Забрат, Бинагади. Если раньше в среднем 1-2-х комнатная квартира в хрущевке стоила в среднем порядка 60-80 тысяч, сейчас цена уже порядка 100 тысяч. Немногие могут собрать такую сумму, потому за имеющиеся на руках деньги покупают землю в надежде на то, что будут строить там дом по мере появления финансов. Но те, кто приобрели землю, не так активно занимаются строительством», – сказал Азадов.

Что касается ипотеки, то ее сейчас стали брать намного чаще, чем раньше, причем как государственную, так и коммерческую. Ипотека создала условия, при которых можно приобрести готовое жилье, не тратя время и деньги на ремонт.

В целом, как заявил эксперт, сейчас наблюдается экономический спад, в связи с чем многие потребители имеют те же доходы, какие они имели до периода пандемии. Исключение – те, кто работают в госструктурах, в которых зарплаты поднялись на 15-20%. В частном секторе у многих зарплаты не поднялись, а расходы у граждан увеличились. Соответственно, люди стали меньше копить и это сказывается на потребительском спросе нашего населения. В итоге ремонт стали делать меньше и строительные материалы стали продаваться хуже.

«Стройматериалы, такие как арматура, цемент и некоторые другие поднялись в цене на 50-60%, другие – на 10-20%. И это влияет на покупательную способность населения. Сейчас выгоднее купить старый дом, чем строить новый, покупая стройматериалы по высокой стоимости. Правда, на некоторые стройматериалы цена упала, в основном на древесные стройматериалы российского производства», – подчеркнул Азадов.

Что касается того, как сказался российско-украинский конфликт на отечественном рынке стройматериалов, то, по его словам, и Украина, и Россия традиционно были их поставщиками в нашу страну. Из Украины завозили, например, арматуру, которая поступала из города Кривой Рог, дикт частично тоже поступал из этой страны. Из России – тоже много разных стройматериалов. Наша страна столкнулась с нехваткой стройматериалов из России в первой половине прошлого года. Тогда российский рубль обесценивался и стройматериалы мало кто продавал. Подобное в нашей стране было в 2015 году перед девальвацией, когда никто не хотел продавать этот товар. К тому же, ситуация привела к проблемам с логистикой. Железнодорожные компании работали в обход, и из-за конфликта больше занимались перевозом военной техники, продовольствия, того или иного оборудования и т.д. Но постепенно этот вопрос решился и сейчас проблем с поставками нет.

Отметим, что наша страна и сама является производителем стройматериалов и объемы производства из года в год растут. В январе-марте этого года их было произведено на сумму 216,2 миллиона манатов, что на 25,8 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года. В 2022 году было произведено строительных материалов на сумму 1,085 миллиарда манатов, что на 12,5 процента превышает показатель 2021 года.