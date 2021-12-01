28 ноября 2021 года военнослужащие Внутренних войск МВД — С.Мамедзаде и М.Мамедзаде подорвались на противопехотной мине на территории села Шукюрбейли Физулинского района. Обоим военнослужащим ампутировали по одной нижней конечности.

Хотим напомнить, что 9 апреля 2021 года на сайте # была опубликована статья под названием «Защитники Отечества вынуждены сами покупать себе лекарства – Закон «О статусе военнослужащих» нуждается в изменениях»«. В статье рассказывалось о том, что военнослужащие вооруженных сил, получившие инвалидность во время ведения военных действий, после увольнения из армии вынуждены сами покупать себе лекарства.

В статье были приведены высказывания военного юриста Тельмана Абилова о том, что согласно Закону «О статусе военнослужащих» для того, чтобы военнослужащий мог получать медицинское обеспечение в военно-медицинских учреждениях после увольнения в запас, он должен прослужить хотя бы двадцать лет. «Причем в этом законе говорится лишь об офицерах», — отметил Телман Абилов (https://zerkalo.az/zashhitniki-otechestva-vynuzhdeny-sami-pokupat-sebe-lekarstva-zakon-o-statuse-voennosluzhashhih-nuzhdaetsya-v-izmeneniyah/).

Мы решили выяснить, были ли сделаны изменения в Закон «О статусе военнослужащих», которые позволили бы инвалидам рассчитывать на получение бесплатных лекарств после увольнения из армии.

Как заявил # глава общественного объединения Фиридун Мамедов, никаких изменений в Закон «О статусе военнослужащих», которые позволили бы инвалидам войны рассчитывать на получение лекарств, не были сделаны. «Лишь до 2002 года аптеки обеспечивали инвалидов Карабахской войны бесплатными лекарствами. Расходы аптек компенсировалась Министерством здравоохранения страны. Но в 2002 году данная система была ликвидирована. Теперь инвалидам самим приходится покупать необходимые медикаменты», — сказал нам Фиридун Мамедов.

Если высказывания Фиридуна Мамедова соответствуют действительности, то таким военнослужащим Внутренних войск, как С.Мамедзаде и М.Мамедзаде, потерявшим по одной ноге, после увольнения из армии самим придется позаботиться о покупке необходимых медикаментов.

Член комитета обороны и безопасности Милли Меджлиса Агиль Аббас подтвердил высказывания Фиридуна Мамедова. По мнению депутата, в законодательство страны необходимо внести изменения, которые предоставили бы право на получение бесплатных лекарств не только военнослужащим, ставшим инвалидами, но и всем тем, кто получил ранения во время столкновений с армянами», — сказал депутат Агиль Аббас.

Не все депутаты согласны с Агилем Аббасом. Как заявила депутат, член комитета по здравоохранению Камаля Алиева, обеспечение лекарствами военнослужащих не должно регулироваться законодательством. «Инвалиды войны имеют достаточно средств, чтобы самим покупать себе лекарства», — считает депутат.

Хотим напомнить, что единственным «средством» инвалидов войны являются пенсии. Как сообщил # заместитель председателя Общественного объединения защиты прав инвалидов Карабахской войны, семей ветеранов и шехидов Тахир Мамедов, инвалиды I группы получают пенсию в 250 манатов. «Пенсия инвалидов II группы составляет 230 мантов. А инвалиды III группы получают пенсию в 180 манатов», — сказал нам Тахир Мамедов. По словам Мамедова, инвалиды Карабахской войны также получают президентскую пенсию.

«Инвалиды I группы получают президентскую пенсию в 400 манатов. Президентская пенсия инвалидов II группы составляет 350 манатов. А инвалиды III группы получают президентскую пенсию в 300 манатов», — сказал заместитель председателя общественного объединения.

Согласно словам Тахира Мамедова, общая сумма обычной и президентской пенсии инвалидов I группы составляет 650 манатов, инвалидов II группы — 580 манатов, инвалидов III группы — 480 манатов.

Как инвалидам на эти деньги и покупать себе лекарства, и содержать свои семьи? Или же Камаля Алиева знает другие источники, где инвалиды войны получают дополнительные средства?

Ответ на тот вопрос мы попытались получить у самой Камали Алиевой. К сожалению, она не смогла ответить на наши вопросы, сославшись на участие в заседании в Милли Меджлисе и попросила нас перзвонить через час. К сожалению, наши дальнейшие попытки связаться с депутатом Милли Меджлиса не увенчались успехом…