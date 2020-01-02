Защита экс-президента Армении Кочаряна представит кассационную жалобу о его освобождении

Адвокатская команда бывшего президента Армении Роберта Кочаряна 8 января представит жалобу в Кассационный суд против решения Апелляционного суда о невозможности освобождения ее подзащитного под залог. Об этом в четверг сообщил журналистам адвокат Кочаряна Айк Алумян.

«8 января мы представим ходатайство в Кассационный суд с требованием отменить решение Апелляционного суда о невозможности освободить нашего подзащитного под залог», — отметил он.

20 декабря Апелляционный суд Армении оставил в силе решение суда общей юрисдикции и отклонил ходатайство адвокатов Кочаряна об освобождении бывшего лидера Армении под залог.

Судебный процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.